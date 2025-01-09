У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ

WSJ: Сі Цзіньпіна розлютили слова економіста Шаньвеня про стан економіки Китаю

Голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін розлютився через слова економіста Гао Шаньвеня. Про це пише американська газета The Wall Street Journal (WSJ). За даними джерел, аналітик припустив, що офіційний Пекін завищив дані про економічне зростання всередині країни.

Гао Шаньвень поставив під сумнів здатність Пекіна розвивати свою економіку через загрози, пов’язані з обвалом нерухомості, зростаючим боргом та іншими проблемами.

Економіст припустив, що реальні показники зростання ВВП, які спостерігаються останніми роками в КНР, можуть суттєво відрізнятися від реальної ситуації. А саме – бути вдвічі вищим, ніж це є насправді.

Свою думку Шаньвень висловив на грудневому форумі на території Вашингтона. Він вважає, що реальне зростання ВВП у середньому становило близько 2%. Офіційні дані при цьому повідомляють про 5%.

Крім того, аналітик вважає, що влада країни не може сприяти збільшенню економічного зростання. Таке уповільнення кине виклик владі Китаю, якій треба подвоїти економічне виробництво країни до 2035 року. «Я не думаю, що вони зможуть з упевненістю виконати те, що обіцяли», – зазначав Шаньвень.

Раніше повідомлялося, що економіка Китаю зазнає труднощів через надлишок виробничих потужностей та зниження попиту. Це призводить до того, що компанії знижують ціни, скорочують інвестиції та звільняють співробітників, що, у свою чергу, посилює спад споживчих витрат.

«Сумніви щодо достовірності економічних даних Китаю зберігалися роками. Колишній прем’єр-міністр Лі Кецян покладався на альтернативні показники, такі як використання електроенергії та обсяги вантажних перевезень, замість показників ВВП, щоб оцінити «економічне здоров’я» країни», – йдеться у статті.

Поінформовані джерела кажуть, що Сі Цзіньпін був максимально розлючений зауваженнями економіста і наказав притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Незважаючи на те, що він зберіг свою роботу, його громадські ініціативи були обмежені. Запланована лекція в Нанкайському університеті Китаю була раптово скасована в січні нібито через «проблеми із розкладом».

Нагадаємо, існує думка, що економіка Китаю зазнає труднощів через надлишок виробничих потужностей та зниження попиту. Це призводить до того, що компанії знижують ціни, скорочують інвестиції та звільняють співробітників, що, у свою чергу, посилює спад споживчих витрат.