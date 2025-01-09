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Де лежить готівка, знайдена у квартирі Крупи? АРМА б'є на сполох

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Де лежить готівка, знайдена у квартирі Крупи? АРМА б'є на сполох
Під час обшуків у Тетяни Крупи правоохоронці знайшли лише готівкою майже $6 млн
колаж: glavcom.ua

Керівниця Агентства, яке управляє активами корупціонерів, переконана: готівка Крупи не повинна лежати у сейфах прокуратури

Очільниця Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олена Дума дорікнула органам досудового розслідування, що вони не передають арештовані мільйони доларів керівництва МСЕК Тетяни Крупи в управління АРМА. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Мисливці за скарбами Медведчука. Хто і навіщо скуповує годинники і портрети Віктора та Оксани?».

Коментуючи «Главкому» тему арештів майна підсанкційної сім’ї Віктора Медведчука та Оксани Марченко, керівниця Агентства зауважила: низка раритетних книг Медведчука на кшталт фрагмента Біблії Гутенберга (1455 рік) і рукописного Євангеліє XV століття, хоч і арештовано, але не передано АРМА.

«І це не єдиний приклад, коли органи досудового розслідування не вносять клопотання щодо передачі в управління АРМА активів, сума яких перевищує 200 неоподаткованих мінімумів. У цьому випадку це виправдано тим, щоби зберегти артефакти для майбутнього покоління (вони є культурною цінністю) і не допустити їх продажу. В інших випадках, наприклад, арештовані мільйони доларів керівництва МСЕК (Тетяни Крупи, – «Главком») мають бути передані в управління АРМА. Адже агентство замість зберігання цих грошей у сейфах прокуратури направить їх на Збройні сили і ці кошти принесуть дохід державі», – заявила Олена Дума.

Як повідомляв «Главком», за матеріалами слідства, 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї голови МСЕК Хмельниччини велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і €2 тис. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів.

Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Вона до цього часу перебуває у столичному СІЗО.

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Теги: Генпрокурор корупція в Україні Офіс Генерального прокурора гроші прокурор розслідування корупція АРМА МСЕК

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