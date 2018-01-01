Рада поки що не планує звільняти Гонтареву

Яков Смолій працює замість Гонтаревої з травня 2017 року

У розклад засідань Верховної Ради у перший пленарний тиждень 8-ї сесії, 6-9 лютого не додали питання про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови НБУ. Про це можна дізнатись з розкладу засідань опублікованому на сайті парламенту. Варто відзначити, що порядок денний планують погодити на засіданні погоджувальної ради у понеділок, 5 лютого.



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Валерія Гонтарева

Яков Смолій працює замість Гонтаревої з травня 2017 року

У розклад засідань Верховної Ради у перший пленарний тиждень 8-ї сесії, 6-9 лютого не додали питання про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови НБУ. Про це можна дізнатись з розкладу засідань опублікованому на сайті парламенту.

Варто відзначити, що порядок денний планують погодити на засіданні погоджувальної ради у понеділок, 5 лютого.

Раніше повідомлялося, що глава Національного банку України Валерія Гонтарева планує після звільнення зайнятися стартапами.

Нагадаємо, 18 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Валерії Гонтаревої із посади голови Національного банку України. Також президент подав проект постанови про призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.

У четвер, 18 січня, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат Вадим Денисенко заявив, що Верховна Рада може призначити голову Національного банку України на початку лютого 2018 року.