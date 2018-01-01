Гонтарева оголосила, чим займеться після звільнення

Гонтарева розповіла про свої плани

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева планує після звільнення зайнятися стартапами. Про це вона повідомила в інтерв'ю Українським Новинам. «У мене вже є власні плани, чим я хочу займатися. Відкрию таємницю: це, швидше за все, стартапи. У мене вже є ідеї на цю тему. Розумієте, якщо у вас є глобальна ідея, то ви можете



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Валерія Гонтарева

Гонтарева розповіла про свої плани

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева планує після звільнення зайнятися стартапами. Про це вона повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

«У мене вже є власні плани, чим я хочу займатися. Відкрию таємницю: це, швидше за все, стартапи. У мене вже є ідеї на цю тему. Розумієте, якщо у вас є глобальна ідея, то ви можете її імплементувати в Україні. У нас багато компаній, які можуть займатися підготовкою програмного забезпечення цих стартапів, але ідея будь-якого починання може масштабуватися й глобально», - сказала Гонтарева.

Вона розповіла, що їй під час відпустки надходили пропозиції, однак вони її не зацікавили.

Також Гонтарева розповіла, що готує дослідження із приводу реформи банківського сектору.

«Я за 9 місяців зрозуміла, чим хочу в житті займатися. Ще я буду писати research, і не один. Тематика в мене вже є, будемо писати з міжнародними організаціями... У мене вже є план research - детальний handbook, як робити велику банківську реформу й трансформацію Центрального банку», - заявила вона.

Нагадаємо, 18 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Валерії Гонтаревої із посади голови Національного банку України. Також президент подав проект постанови про призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.

У четвер, 18 січня, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат Вадим Денисенко заявив, що Верховна Рада може призначити голову Національного банку України на початку лютого 2018 року.

19 січня у Націбанку заявили, що Гонтарева знаходиться у Києві і готова була сьогодні виступити зі звітом у Верховній Раді.