Рада підтримала підвищення штрафів за невикористання ременів безпеки у першому читанні



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За відповідний законопроект №8492 проголосували 240 народних депутатів

Верховна Рада у вівторок, 18 вересня, у першому читанні ухвалила законопроект, згідно із яким для водіїв транспорту збільшуються штрафи у 17 разів через порушення правил використання ременів безпеки чи шоломів.

За відповідний законопроект №8492 у першому читанні проголосували 240 народних депутатів.

Документом передбачається внесення змін до статті 121 Кодексу України про адмінправопорушення, що «стосуються зниження смертності і травматизму на дорогах країни за рахунок збільшення рівня використання ременів безпеки і мотошоломами».

Відтак, у разі водіння з непристебнутим ременем безпеки для водіїв автівок чи без шолома для водіїв мототранспорту штрафи можуть зрости з 51 грн до 850 грн.

Раніше повідомлялося, що міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що в Україні з 1 січня 2021 року заборонять для перевезення пасажирів використання транспортних засобів, які не оснащені ременями безпеки, за винятком тих, які здійснюють перевезення на міських маршрутах.

Джерело: Громадське