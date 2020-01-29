Українці задекларували майже 102 млрд грн доходів - ДПС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зі зростанням доходів відповідно зросла сума податку на доходи фізичних осіб, що сягнула понад 3,4 млрд грн, що на 46 % більше, ніж за попередній рік

З початку 2019 року українці подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан

У Державній податковій службі повідомили, що з початку 2019 року українці подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан. Загалом було задекларовано отримані в 2018 році доходи на загальну суму 101,8 млрд грн. Це на 39% більше, ніж у 2018 році по доходах, отриманим за попередній рік. Про це йдеться на сайті Державної податкової служби.

Зазначається, що з зростанням доходів відповідно зросла сума податку на доходи фізичних осіб, що задекларована платниками до сплати. «Вона сягнула понад 3,4 млрд грн, що на 46 % більше, ніж за попередній рік. Також на 63 % зросла задекларована до сплати сума військового збору і склала майже 494 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

У податковій поінформували, що зростання кількості поданих декларацій відбулося майже в усіх регіонах України, що вплинуло й на збільшення податкових надходжень до бюджету.

Очільник ДПС Сергій Верланов зауважив, рівень податкової культури громадян підвищується. «Доказом цього є відповідні результати. Зі свого боку, ДПС максимально сприяє інформуванню українців та забезпечує надання якісного сервісу, щоб процедура декларування була доступною та максимально зручною для всіх громадян», – підкреслив Верланов.