Порушники у смузі громадського транспорту. Перший день роботи нової камери «урожайний»

Камера автофіксації з новою функцією з'явилась на бульварі Дружби народів

Камери автофіксації почали фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту

У Києві в понеділок, 15 лютого, запрацювала камера, яка фіксує не тільки порушення швидкості руху, але й контролює рух смугою для громадського транспорту авто фіксації.

Така камера розташована на бульварі Дружби народів, 36.

Вже є перші результати роботи такої камери, повідомляє Патрульна поліція України.

«Відучора камера автоматичної фіксації, яка розташована на бульварі Дружби народів, 36, у Києві, окрім фіксації порушень швидкості, почала фіксувати ще й порушення проїзду смугою громадського транспорту», – йдеться в повідомленні.

Лише за добу роботи ця камера зафіксувала 385 порушників, які рухались смугою для громадського транспорту. На них винесені постанови.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Протягом червня-грудня 2020 року комплекси автофіксації виявили 1,210 млн порушень правил дорожнього руху.

Як повідомляли у МВС України, на дорогах України протягом 2021 року буде встановлено 220 камер фіксації порушень Правил дорожнього руху.

Системи фіксації запрацюють у всіх областях на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій.