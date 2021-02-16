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    Порушники у смузі громадського транспорту. Перший день роботи нової камери «урожайний»

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    Камера автофіксації з новою функцією з'явилась на бульварі Дружби народів - Порушники у смузі громадського транспорту. Перший день роботи нової камери «урожайний»
    Камера автофіксації з новою функцією з'явилась на бульварі Дружби народів
    Фото з відкритих джерел

    Камери автофіксації почали фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту

    У Києві в понеділок, 15 лютого, запрацювала камера, яка фіксує не тільки порушення швидкості руху, але й контролює рух смугою для громадського транспорту авто фіксації.

    Така камера розташована на бульварі Дружби народів, 36.

    Вже є перші результати роботи такої камери, повідомляє Патрульна поліція України.

    «Відучора камера автоматичної фіксації, яка розташована на бульварі Дружби народів, 36, у Києві, окрім фіксації порушень швидкості, почала фіксувати ще й порушення проїзду смугою громадського транспорту», – йдеться в повідомленні.

    Лише за добу роботи ця камера зафіксувала 385 порушників, які рухались смугою для громадського транспорту. На них винесені постанови.

    Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

    Протягом червня-грудня 2020 року комплекси автофіксації виявили 1,210 млн порушень правил дорожнього руху.

    Як повідомляли у МВС України, на дорогах України протягом 2021 року буде встановлено 220 камер фіксації порушень Правил дорожнього руху.

    Системи фіксації запрацюють у всіх областях на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій.

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    Теги: Національна поліція України Київ ПДР автомобіль
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