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    Суспільство

    Українці зможуть подавати документи для оформлення пенсій через інтернет

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    Додаток вже доступний в Google Play, в подальшому очікується запуск на платформі IOS - Українці зможуть подавати документи для оформлення пенсій через інтернет
    Додаток вже доступний в Google Play, в подальшому очікується запуск на платформі IOS

    За допомогою мобільного додатку «Пенсійний фонд» українці отримають доступ до сервісів ПФУ зі смартфонів і планшетів

    Пенсійний фонд України з вересня запроваджує новий сервіс для оформлення пенсії через інтернет.

    Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

    Зазначається, що за допомогою мобільного додатку «Пенсійний фонд» українці отримають доступ до сервісів ПФУ зі смартфонів і планшетів.

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    Проект розроблено в рамках розвитку системи «Е-пенсія».

    Додаток вже доступний в Google Play, в подальшому очікується запуск на платформі IOS.

    На сьогодні сервіс дозволяє переглядати відомості з Реєстру застрахованих осіб (анкетні дані, надана роботодавцем інформація про заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж); переглядати інформацію з електронної пенсійної справи; верифікувати документи та довідки, сформовані у особистому кабінеті.

    Найближчим часом будуть реалізовані:

    • подача документів для призначення / перерахунку пенсій в один дотик (Е-пенсія);
    • зміна параметрів інформування;
    • запис на прийом у відділи обслуговування;
    • перегляд електронних листків непрацездатності застрахованої особи;
    • подача запитів на формування електронних листків непрацездатності застрахованим особам;
    • узгодження з реєстрацією електронних листків непрацездатності за зверненням страхувальників.

    Зазначимо, для того, щоб користуватися сервісом у користувача має бути ключ електронного підпису або обліковий запис (логін і пароль), створений на порталі Пенсійного фонду.

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