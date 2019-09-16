Українці зможуть подавати документи для оформлення пенсій через інтернет
За допомогою мобільного додатку «Пенсійний фонд» українці отримають доступ до сервісів ПФУ зі смартфонів і планшетів
Пенсійний фонд України з вересня запроваджує новий сервіс для оформлення пенсії через інтернет.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Зазначається, що за допомогою мобільного додатку «Пенсійний фонд» українці отримають доступ до сервісів ПФУ зі смартфонів і планшетів.
Проект розроблено в рамках розвитку системи «Е-пенсія».
Додаток вже доступний в Google Play, в подальшому очікується запуск на платформі IOS.
На сьогодні сервіс дозволяє переглядати відомості з Реєстру застрахованих осіб (анкетні дані, надана роботодавцем інформація про заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж); переглядати інформацію з електронної пенсійної справи; верифікувати документи та довідки, сформовані у особистому кабінеті.
Найближчим часом будуть реалізовані:
- подача документів для призначення / перерахунку пенсій в один дотик (Е-пенсія);
- зміна параметрів інформування;
- запис на прийом у відділи обслуговування;
- перегляд електронних листків непрацездатності застрахованої особи;
- подача запитів на формування електронних листків непрацездатності застрахованим особам;
- узгодження з реєстрацією електронних листків непрацездатності за зверненням страхувальників.
Зазначимо, для того, щоб користуватися сервісом у користувача має бути ключ електронного підпису або обліковий запис (логін і пароль), створений на порталі Пенсійного фонду.