Українці зможуть подавати документи для оформлення пенсій через інтернет



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Додаток вже доступний в Google Play, в подальшому очікується запуск на платформі IOS

За допомогою мобільного додатку «Пенсійний фонд» українці отримають доступ до сервісів ПФУ зі смартфонів і планшетів

Пенсійний фонд України з вересня запроваджує новий сервіс для оформлення пенсії через інтернет.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Зазначається, що за допомогою мобільного додатку «Пенсійний фонд» українці отримають доступ до сервісів ПФУ зі смартфонів і планшетів.

Проект розроблено в рамках розвитку системи «Е-пенсія».

Додаток вже доступний в Google Play, в подальшому очікується запуск на платформі IOS.

На сьогодні сервіс дозволяє переглядати відомості з Реєстру застрахованих осіб (анкетні дані, надана роботодавцем інформація про заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж); переглядати інформацію з електронної пенсійної справи; верифікувати документи та довідки, сформовані у особистому кабінеті.

Найближчим часом будуть реалізовані:

подача документів для призначення / перерахунку пенсій в один дотик (Е-пенсія);

зміна параметрів інформування;

запис на прийом у відділи обслуговування;

перегляд електронних листків непрацездатності застрахованої особи;

подача запитів на формування електронних листків непрацездатності застрахованим особам;

узгодження з реєстрацією електронних листків непрацездатності за зверненням страхувальників.

Зазначимо, для того, щоб користуватися сервісом у користувача має бути ключ електронного підпису або обліковий запис (логін і пароль), створений на порталі Пенсійного фонду.