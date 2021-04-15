Рада прийняла за основу законопроєкт про реформу Конституційного суду

Законопроєкт на позачерговому засіданні підтримали 238 народних депутатів

Верховна Рада України сьогодні прийняла за основу доопрацьований законопроєкт №4533 про реформу Конституційного суду України. Проєкт закону підтримали 238 народних депутатів.

«Законопроєктом пропонується прийняти окремий закон, яким визначити порядок здійснення Конституційним судом України своїх повноважень під час розгляду справ конституційної юрисдикції, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ, постановлення і виконання його рішень, надання висновків. Законопроєктом також вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу, законів України «Про регламент Верховної Ради України», «Про державну службу», «Про Конституційний суд України», – повідомляється на сайті парламенту.

Так, згідно з документом, рішення судді КСУ приймають, як було раніше, десятьма голосами. Також залишається кворум суддів КСУ - 12 присутніх. У попередній редакції пропонувалося приймати рішення двома третинами від складу суду (12 суддів), оскільки це абсолютна більшість.

Законопроєкт також пропонує запровадити прозору процедуру притягнення суддів КСУ до дисциплінарної відповідальності з градацією дисциплінарних стягнень в залежності від тяжкості скоєного суддею правопорушення.

Суд уповноважують нормувати процедуру розгляду питань, які не врегульовані цим законом, однак забороняється прийняття підзаконних актів, які суперечили б документу.

Також вводяться більш гнучкі правила викладу суддями КСУ окремих думок.

Комітет Ради з питань правової політики на початку квітня підтримав цей закон та рекомендував схвалити його за основу.

Недоліком цього законопроєкту Венеційська комісія називала відсутність положень про нову систему конкурсного відбору суддів за участю міжнародного компонента, як це рекомендовано в терміновому висновку.

Нагадаємо, 12 квітня співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

Відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно мало відбутися 12 квітня. 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

29 березня Тупицький оскаржив у Верховному суді указ Зеленського.

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.