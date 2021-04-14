Стало відомо, які питання завтра розгляне Рада на позачерговому засіданні

Разумков скликає позачергове засідання Ради 15 квітня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання на 15 квітня.

«У зв'язку з вимогою 155 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України з проханням скликати позачергове пленарне засідання... на 16 годину 15 квітня 2021 року», – ідеться в повідомленні.

На порядку денному вказані 15 законопроектів, які розглянуть народні депутати. Парламентарії розглянуть:

№4651 - про повернення в'язниці за недостовірне декларування;

№4533 - про конституційну процедуру;

№ 5058 - про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов;

№ 4416-1 - про індустріальні парки;

№ 5197-2 - про зміни до держбюджету для забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства;

№3774 - про внесення змін до деяких законів України щодо протидії рейдерству;

№4539 - про надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій;

№ 3364-1-д - про сертифікацію оператора системи передачі;

№5173 - щодо вдосконалення окремих аспектів декларування;

№ 4535 - про розвиток інституту старост;

№5327 - про внесення змін до статті 11 ЗУ "Про державні нагороди";

№4303 - про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні;

№3695 - про забезпечення рівних можливостей матері і батька на догляд за дитиною;

№ 4643-д - про нову процедуру розмитнення євроблях;

№ 4644-д - про зниження штрафів за нерозмитнені авто на єврономерах.

Вчора парламент провів два позачергових засідання. Зокрема Рада провалила законопроект, который бы вернул 90 копеек за 100 кВт. Додамо, що тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 грн за кВт/год зафіксовано на один місяць – до 1 травня 2021 року.

Крфм того,13 квітня Рада звільнила випускників від обов’язкової підсумкової атестації. У Міносвіти повідомили, що випускники зможуть скласти атестацію, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

Також Рада ухвалила законопроєкт «Євросолідарності» і повернула виплату лікарняних. Із 1 липня 2021 року могли бути припинені виплати лікарняних через помилки в ухваленому законі «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я».