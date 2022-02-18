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    Рада проголосувала за позбавлення Путіна та Медведєва державних нагород України

    Військова агресія РФ проти України триває вже майже вісім років - Рада проголосувала за позбавлення Путіна та Медведєва державних нагород України
    Військова агресія РФ проти України триває вже майже вісім років
    фото: politeka.net

    Відповідний запит однієї з депутаток підтримали 269 нардепів

    18 лютого Верховна Рада України підтримала запит народної депутатки Оксани Савчук щодо вжиття заходів для позбавлення чинного та попереднього президентів РФ Володимира Путіна та Дмитра Медведєва та інших осіб державних нагород України, отриманих ними до 2013 року.

    Відповідне рішення підтримали 269 парламентарів. Дев'ятеро народних обранців утрималися, а ще троє голосували проти. Відповідно до регламенту, далі запит народної депутатки буде відправлено президенту України.

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    Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти через російську агресію, яка, нагадаємо, триває вже майже вісім років.

    Раніше повідомлялося, що 17 лютого Рада проголосувала за амністію.

    Також раніше Рада підтримала звільнення Сенниченка з посади глави Фонду держмайна.

    Нагадаємо, Рада передала храм в окупованому Сімферополі у державну власність.

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    Теги: Верховна Рада агресія державні нагороди звільнення
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    Рада проголосувала за позбавлення Путіна та Медведєва державних нагород України