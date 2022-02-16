Рада взялася за «Укрзалізницю». Вивчає бездіяльність на підприємстві

ТСК розслідує факти можливої бездіяльності та порушення законодавства на «Укрзалізниці»

Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради буде направлено на розгляд президенту

Парламент направить президенту Звіт Тимчасової слідчої комісії ВР України щодо проблем на АТ «Укрзалізниця». Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

«Верховна Рада України взяла до відома Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства «Українська залізниця», розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників», – зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що звіт буде направлено на розгляд президенту. «Звіт Тимчасової слідчої комісії буде направлено Президенту України, Прем’єр-міністру України, Кабінету Міністрів України, Міністерству інфраструктури України, АТ «Українська залізниця», Офісу Генерального прокурора України, для розгляду в межах компетенції та відповідного реагування.Кабінету Міністрів України, Міністерству інфраструктури України, АТ «Українська залізниця», Офісу Генерального прокурора України доручено поінформувати Верховну Раду України про результати розгляду звіту Тимчасової слідчої комісії у двотижневий строк.

Нагадаємо, Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього керівника одного із підприємств «Укрзалізниці», який займався веденням бухгалтерського обліку. Офіс генпрокурора підозрює ексслужбовця підприємства в ухиленні від сплати податків на кілька мільйонів гривень. Ім’я обвинуваченого прокуратура не називає.

До слова, торік Державна аудиторська служба виявила в компанії «Укрзалізниця» фінансових порушень, зовнішніх та внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 млрд грн.

Також у 2021 році СБУ викрила корупційні схеми на «Укрзалізниці».