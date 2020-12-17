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    Думки вголос

    Анестезіолог в розпал пандемії отримує 5 тис. грн, а в держкомпанії топ-менеджеру дали 170 млн грн премії

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Рішення про виплату премії Юрію Вітренку було прийняте 14 грудня - Анестезіолог в розпал пандемії отримує 5 тис. грн, а в держкомпанії топ-менеджеру дали 170 млн грн премії
    Рішення про виплату премії Юрію Вітренку було прийняте 14 грудня

    170 млн грн – це 4250 лікарів інфекційних відділень могли б отримати в грудні доплату по 40 тисяч гривень кожен

    Мовою оригіналу

    Вчера говорил со знакомым анестезиологом.

    Рекрутеры по всей стране засыпают врачей-анестезиологов вакансиями работы в Польше с мгновенной адаптацией и зарплатой от 80 до 300 тысяч гривен.

    Аналогичная вакансия в частных клиниках Украины оценивается сейчас в 3-5 тысяч гривен за смену.

    Именно эта специализация оказалась на первой линии борьбы с коронавирусом.

    Товарищ говорит.

    Ранее, врачи зачастую отказывались от заманчивых предложений и ждали, что ситуация с кадрами и оплатой труда станет лучше. Но теперь, после провала всех обещаний по условиям работы и зарплате - аргументов оставаться больше нет.

    Открыл утром вакансии.

    Украинский Государственный Центр Занятости ищет врача анестезиолога с опытом работы от 2-х лет в районный центр Винницкой области на полный день за зарплату в 5000 гривен/месяц.

    5000 гривен в месяц на десятом месяце борьбы с коронавирусом и рассказов о достойной оплате труда для врачей.

    А рядом. Тут же.

    В этом же районном центре ищут охранника на зарплату 8’900 гривен в месяц.

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    Анестезіолог в розпал пандемії отримує 5 тис. грн, а в держкомпанії топ-менеджеру дали 170 млн грн премії
    Анестезіолог в розпал пандемії отримує 5 тис. грн, а в держкомпанії топ-менеджеру дали 170 млн грн премії

    Скажите.

    Какая должна быть мотивация у врачей и дальше оставаться в государственной медицине на этой унизительной зарплате ?!

    Зачем?!

    Зачем врачам надо унижаться и намекать пациентам на доплаты в халат, если можно уйти в частную медицину или вообще уехать – и честно/законно получать рыночную оплату за свой труд?!

    И вот на этом фоне.

    Приходит вдруг новость о выплате 170 миллионов гривен бонуса Витренко.

    Я не имею ничего против бонусов для успешных топ-менеджеров.

    Но какие же вы б*ди.

    170’000’000 – это 4’250 врачей инфекционных отделений могли бы получить в декабре доплату по 40’000 гривен каждый.

    Доплату.

    За которую вам бы кривого слова не сказали. Простили бы вам многое – аплодировали бы вам стоя.

    Доплату.

    Которую вы из Кабмина и ОП обещаете им ежемесячно начиная с Марта 2020 года.

    Это именно вы.

    Принуждаете врачей уходить с любимой работы и валить из родной страны.

    Запомните.

    До тех пор пока охранник в этой стране будет получать больше учителя и врача - мы все будем жить в невежестве, болезнях и г*вне.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Нафтогаз України зарплата лікар Юрій Вітренко коронавірус
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