ЗМІ: Вітренко отримає премію $4 млн від «Нафтогазу» за справу з «Газпромом»

Рішення про виплату премії Юрію Вітренку було прийняте вчорі, 14 грудня

Виплата премії ліквідує конфлікт інтересів, який міг би виникнути в разі призначення Вітренка першим віцепрем'єр-міністром ─ міністром енергетики

Наглядова рада Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» прийняла рішення про виплату колишньому виконавчому директору Юрію Вітренку премію в розмірі $4 млн за результати спору з «Газпромом» про транзит газу у Стокгольмському арбітражі. Про це повідомляють «Українські новини».

«Таке рішення було прийнято вчора», ─ йдеться у повідомленні.

Таким чином знятий конфлікт інтересів, який міг би виникнути в разі призначення Вітренка першим віцепрем'єр-міністром ─ міністром енергетики.

Як повідомлялося, у лютому Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою зобов'язати «Нафтогаз» виплатити йому премію за отримані від компанії «Газпром» (Росія) $2,918 млрд.

Вітренко вважає невиплату йому премії за отримані від компанії «Газпром» (Росія) $2,918 млрд порушенням трудового законодавства.

Тоді Кабінет Міністрів пропонує наглядовій раді «Нафтогазу» утриматися від виплати премій керівництву, пов'язаних з перемогою компанії в Стокгольмському арбітражі над російським «Газпромом».

У січні президент Володимир Зеленський доручив тодішньому прем'єру Олексію Гончаруку врегулювати питання зарплат міністрів та керівників держкомпаній, а також питання з виплатою премій керівництву «Нафтогазу» за перераховані «Газпромом» кошти за рішеннням Стокгольмського арбітражу.

Раніше Вітренко розповів, що за перші дев'ять місяців 2020 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зазнала 18,7 млрд гривень збитків.

Також повідомлялося, що в 2018 році Нафтогаз» виплатив близько $45 млн за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі над «Газпромом», однак інформація про те, хто і скільки отримав була засекречена.

Нагадаємо, у Раді назвали п’ять претендентів на портфелі міністрів. Юрій Вітренко претендує на посаду міністра енергетики.