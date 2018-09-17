Рада розгляне підвищення штрафів за невикористання ременів безпеки



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Лише 15% українських водіїв користуються ременями безпеки. Цей показник є найнижчим у Європі

18 вересня Верховна Рада має розглянути законопроект №8492 «Про внесення змін до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зниження смертності та травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня користування ременями безпеки та мотошоломами)», який підвищує штраф за невикористання ременів безпеки та мотошоломів з 51 гривні до 850 гривень.

Як вказано у пояснювальній записці до проекту, застебнуті ремені здатні врятувати життя до 50% людей, які потрапили у смертельну автокатастрофу. Щодня на дорогах України гине не менше 10 осіб, а за рік кількість жертв перевищує 3,5 тисяч. Пристібання могло б урятувати життя та здоров’я принаймні частині потерпілих.

«Водночас, штраф за ігнорування ременів безпеки в Україні становить лише 51 гривню. Незначне покарання формує у автомобілістів враження, що вимога пристібатися є формальністю та спонукає порушувати це правило. В результаті, лише 15% українських водіїв користуються ременями безпеки. Цей показник є найнижчим у Європі», - зазначили у Центрі демократії та верховенства права.

Міжнародний досвід свідчить, що одним із найдієвіших способів переконати громадян користуватися ременями безпеки є підвищення відповідальності за це порушення. Наприклад, у Франції штраф за ігнорування ременів безпеки становить 135 євро, Нідерландах – 140 євро, Чехії – 77 євро. Відтак, у цих країнах пристібаються більше 90% водіїв.

Українське суспільство також готове до таких змін: за даними дослідження, проведеного центром Ірsos, 66% українців підтримують посилення відповідальності за ігнорування ременів безпеки.

Законопроект ініціював Центр демократії та верховенства права в рамках Кампанії «За безпечні дороги» з метою зниження рівня смертності на дорогах України.

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити цей законопроект.

Раніше повідомлялося, що міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що в Україні з 1 січня 2021 року заборонять для перевезення пасажирів використання транспортних засобів, які не оснащені ременями безпеки, за винятком тих, які здійснюють перевезення на міських маршрутах.