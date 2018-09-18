Рада сьогодні розгляне штрафи водіям та закон про «маски-шоу»



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Верховна Рада розпочне засідання о 10 годині

Депутати мають намір розглянути законопроект №8492, що передбачає підвищення розміру штрафів за ігнорування пасків безпеки

Верховна Рада у вівторок розгляне низку законопроектів, спрямованих на посилення захисту бізнесу.

Зокрема, до порядку денного ВР включено урядовий законопроект №8490 щодо продовження ініціативи «Маски-шоу стоп», який дає змогу довести неправомірність дій правоохоронця під час перевірки та притягнути його до відповідальності, і законопроект №7373 щодо підвищення персональної відповідальності, передбаченої для працівників дозвільних органів, що затягують процес видачі документів підприємцям з метою власної вигоди.

Крім того, депутати мають намір розглянути законопроект №8492, що передбачає підвищення розміру штрафів за ігнорування пасків безпеки.

Першим же питанням на сьогоднішньому засіданні буде ухвалення порядку денного парламенту на дев’яту сесію.

ВР планує також розглянути законопроект №8114 «Про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (щодо протидії ворожій пропаганді та покращення інформаційного забезпечення громадян України, постраждалих унаслідок воєнних дій, місцем проживання яких є територія Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження)».

Депутати розглянуть і законопроект «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» (№6229).

До порядку денного засідання у вівторок включено й урядовий законопроект №7304 "Про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", який урегулює надання права взяття на соціальний квартирний облік внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю.

Парламентарії планують розглянути проект «Про внесення змін до Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (№8441), розробленого з метою врегулювання на законодавчому рівні питань, які виникли на першому етапі реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, а також сприяння закінченню процесу реформування протягом строку, визначеного законом – тобто до кінця 2018 року.

Розглядатиметься й урядовий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (№7123).