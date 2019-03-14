Рада у четвер продовжить розгляд «мовного» закону



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Депутати планують розглянути правки до законопроекту

Верховна рада України на пленарному засіданні 14 березня продовжить розгляд закону про мову. Про це повідомляє сайт парламенту.

Відповідно до порядку денного, після реєстрації народних депутатів Рада продовжить розглядати законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної (друге читання). Даний пункт є єдиним в розкладі на 14 березня.

Нагадаємо, за словами першого віце-спікера Ради Ірини Геращенко, станом на 13 березня нардепи розглянули 13% поправок до мовного закону. Напередодні нардепи відхилили норму, яка пропонувала виключити депутатів Верховної ради з переліку осіб, від яких вимагається вільне володіння українською мовою.

При цьому голова профільного комітету Микола Княжицький пояснив, що Конституція не передбачає таку вимогу до нардепів, що згодом може привести до того, що весь мовний закон визнають неконституційним.