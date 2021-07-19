Рада у вівторок збереться на позачергове засідання. Що розглянуть

Парламент має намір розблокувати закони для судової реформи

20 липня Верховна Рада проведе позачергове засідання на прохання президента Володимира Зеленського. Про це повідомив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Ми очікуємо, що воно відбудеться о 14-й годині. Просити скликати засідання буде президент. Там будуть розглядатися виключно проєкти постанов про скасування рішень щодо голосування Верховної ради щодо судової реформи», – розповів Корнієнко.

За його словами, на позачерговому засіданні народні депутати розглянуть наступні законопроєкти:

3711-д «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування»;

5068 «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя»;

5069 «Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя»;

Постанову щодо законопроєкту 3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».

16 липня Разумков попередив нардепів, що наступного тижня їх покличуть на роботу. Попри те, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков 16 липня закрив п’яту сесію парламенту, того ж дня стало відомо, що депутати можуть зібратися іще раз у найближчий час.

Додамо, що в останній день пленарного тижня, нардепи призначити нового очільника МВС – цю посаду обійняв нардеп від «Слуги народу», очільник комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Офіційно п’ята сесія Верховної Ради IX скликання звершується 23 липня. За даними голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, упродовж п’ятої сесії парламент розглянув майже 700 законопроєктів, з яких 170 Рада ухвалила в цілому та 110 – за основу.