Депутати пішли на канікули. Разумков закрив останнє засідання сесії

Нардепи йдуть на літні канікули до 7 вересня

Рада 16 липня провела останнє засідання п'ятої сесії

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання п'ятої сесії. Народні депутати йдуть на канікули до вересня. Лише 12 серпня Рада проведе позачергову сесію напередодні Дня Незалежності.

В останній тиждень перед канікулами нардепи склали графік роботи на осінь-зиму. Згідно з календарним планом, нова сесія розпочнеться 7 вересня, а закінчиться 21 січня 2022 року.

Сьогодні, в останній день пленарного тижня, нардепи призначити нового очільника МВС – цю посаду обійняв нардеп від «Слуги народу», очільник комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву про звільнення 13 липня. Однак, у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро нардепів.

13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

До слова, Денис Монастирський раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.



