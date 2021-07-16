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    Разумков попередив нардепів, що наступного тижня їх покличуть на роботу

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    Верховна&nbsp;Рада може провести позачергове засідання 20 липня - Разумков попередив нардепів, що наступного тижня їх покличуть на роботу
    Верховна Рада може провести позачергове засідання 20 липня
    Фото: glavcom.ua

    Рада може провести позачергову сесію наступного тижня

    Попри те, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков 16 липня закрив п’яту сесію парламенту, депутати все ще можуть зібратися у сесійній залі 20 липня.

    За словами Разумкова, поки відповідних звернень не було, але вони можуть надійти вже найближчим часом.

    «Поки що таких звернень не було. Але дійсно ми очікуємо в понеділок, 19 липня, лист з проханням провести позачергову сесію Верховної Ради 20 липня», – зазначив він під час брифінгу.

    Дмитро Разумков уточнив, що на порядку денному позачергової сесії депутати, попередньо, можуть розглянути деякі проекти постанов, які фактично заблокували підписання законопроектів №3711-д, №5068 і №5069 про судову реформу, а також законопроект №3822 про реформування підприємств ОПК.

    П’яту сесія Верховної Ради ІХ скликання голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив 2 лютого і закрив 16 липня.

    Однак Верховна Рада може у серпні зібратися на позачергову сесію, щоб у День незалежності України провести урочисте засідання.

    В останній тиждень перед канікулами нардепи склали графік роботи на осінь-зиму. Згідно з календарним планом, нова сесія розпочнеться 7 вересня, а закінчиться 21 січня 2022 року.

    Сьогодні, в останній день пленарного тижня, нардепи призначити нового очільника МВС – цю посаду обійняв нардеп від «Слуги народу», очільник комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

    Також 16 липня нардепи підтримали у другому читанні законопроєкт, згідно з яким чисельність Збройних сил України зросте на 11 тисяч осіб. Чисельність ЗСУ зросте до 261 тисячі осіб.

    Із них 215 тисяч – це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ становить 250 тисяч осіб, у тому числі 204 тисячі військовослужбовців.

    Додаткова чисельність передбачається насамперед для військових територіальної оборони.

    Теги: Верховна Рада депутат робота Дмитро Разумков парламент
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    Разумков попередив нардепів, що наступного тижня їх покличуть на роботу