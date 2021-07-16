Разумков попередив нардепів, що наступного тижня їх покличуть на роботу
Рада може провести позачергову сесію наступного тижня
Попри те, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков 16 липня закрив п’яту сесію парламенту, депутати все ще можуть зібратися у сесійній залі 20 липня.
За словами Разумкова, поки відповідних звернень не було, але вони можуть надійти вже найближчим часом.
«Поки що таких звернень не було. Але дійсно ми очікуємо в понеділок, 19 липня, лист з проханням провести позачергову сесію Верховної Ради 20 липня», – зазначив він під час брифінгу.
Дмитро Разумков уточнив, що на порядку денному позачергової сесії депутати, попередньо, можуть розглянути деякі проекти постанов, які фактично заблокували підписання законопроектів №3711-д, №5068 і №5069 про судову реформу, а також законопроект №3822 про реформування підприємств ОПК.
П’яту сесія Верховної Ради ІХ скликання голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив 2 лютого і закрив 16 липня.
Однак Верховна Рада може у серпні зібратися на позачергову сесію, щоб у День незалежності України провести урочисте засідання.
В останній тиждень перед канікулами нардепи склали графік роботи на осінь-зиму. Згідно з календарним планом, нова сесія розпочнеться 7 вересня, а закінчиться 21 січня 2022 року.
Сьогодні, в останній день пленарного тижня, нардепи призначити нового очільника МВС – цю посаду обійняв нардеп від «Слуги народу», очільник комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
Також 16 липня нардепи підтримали у другому читанні законопроєкт, згідно з яким чисельність Збройних сил України зросте на 11 тисяч осіб. Чисельність ЗСУ зросте до 261 тисячі осіб.
Із них 215 тисяч – це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ становить 250 тисяч осіб, у тому числі 204 тисячі військовослужбовців.
Додаткова чисельність передбачається насамперед для військових територіальної оборони.