Верещук повідомила порядок денний позачергового засідання ВР

Нардепи розглянуть два законопроекти, які стосуються реформи судочинства

У вівторок, 20 липня, має відбутися позачергове засідання парламенту, на якому нардепи розглянуть два важливі законопроекти. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук.

«Швидше за все ми будемо збиратися, тому що ми маємо розблокувати дорогу до підписання двох законопроектів. Документи чекають на підпис спікера, а потім президента. Ці законопроекти стосуються реформи судочинства – ВРП і ВККС», – поінформувала вона.

Також нардеп підбила підсумки роботи парламенту за останні півроку.

«Ми багато чого зробили. Зокрема, в частині роботи комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони. Так, уже став законом законопроект про реформу воєнкоматів. Сподіваємося, що з наступного року там буде порядок і люди не стоятимуть у чергах, аби отримати, наприклад, приписне. Ми навели лад у наших резервістських справах. З резервом були проблеми, ми прийняли закон і, як кажуть самі військові, справи пішли краще. Реформа Укроборонпрому, а саме корпоратизація, яка має певні етапи: три роки і ми сподіваємося, що така реформа стане реальністю», – уточнила Верещук.

Серед інших досягнень профільного комітету Верещук назвала роботу над законопроектом про основи національного спротиву та проект ЗУ про СБУ.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Верещук і Нестор Шуфрич влаштували перепалку в ефірі одного токшоу. Суперечка почалася після слів Шуфрича на адресу Верещук, яку він закликав «не верещати».

Раніше Верещук і Омелян посварилися в прямому ефірі через гіперлуп.

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