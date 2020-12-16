Рада відклала розгляд питання про відставку міністра Абрамовського

Верховна Рада зняла з порядку денного пленарного засідання питання про відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського. Про це під час засідання парламенту повідомив спікер Ради Дмитро Разумков.

За словами Разумкова, профільний комітет звернувся з проханням дати додатковий час на вивчення цього питання.

«У нас у порядку денному було ще питання щодо розгляду заяви про відставку міністра екології. Профільний комітет попросив дати додатковий час на вивчення цього питання та проведення всіх необхідних процедур щодо підготовки його до розгляду в залі. Тому є пропозиція сьогодні зняти його з порядку денного», – сказав спікер.