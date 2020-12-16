Рада відклала розгляд питання про відставку міністра Абрамовського
Профільний комітет звернувся з проханням дати додатковий час на вивчення цього питання
Верховна Рада зняла з порядку денного пленарного засідання питання про відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського. Про це під час засідання парламенту повідомив спікер Ради Дмитро Разумков.
За словами Разумкова, профільний комітет звернувся з проханням дати додатковий час на вивчення цього питання.
«У нас у порядку денному було ще питання щодо розгляду заяви про відставку міністра екології. Профільний комітет попросив дати додатковий час на вивчення цього питання та проведення всіх необхідних процедур щодо підготовки його до розгляду в залі. Тому є пропозиція сьогодні зняти його з порядку денного», – сказав спікер.
Народні депутати висловили невдоволення відсутністю міністра на засіданні й тим, що він не надав звіт за результатами виконаної роботи.
Абрамовський був призначений міністром захисту довкілля та природних ресурсів 19 червня 2020 року. У 2015 році Абрамовський працював заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. У 2019 році став заступником міністра енергетики та захисту довкілля.
15 грудня заступниця голови фракції «Слуга народу» Галина Янченко повідомила, що на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки розглядається низка кандидатур.
На цю посаду міністра енергетики розглядається Юрій Вітренко, а на посаду міністра освіти пропонують Сергія Шкарлета. Ім'я кандидата на посаду міністра у справах ветеранів Янченко не уточнила.
За даними ЗМІ, Рада незадоволена роботою низки урядовців, зокрема, найбільше претензій у нардепів до роботи міністрів освіти Сергія Шкарлета, охорони здоров'я Максима Степанова, фінансів Сергія Марченка, економіки Ігоря Петрашка та соцполітики Марини Лазебної.
Ще один міністр, роботою якого незадоволені - очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій. Джерела ЗМІ у міністерстві і у фракції «Слуга народу» напруження з Криклієм пояснюють тим, що міністр майже «не дослухається до рекомендацій» керівництва профільного комітету. Плюс у нього нібито виник конфлікт з групою депутатів, близькою до Ігоря Коломойського.