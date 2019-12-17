Рада відкрила вечірнє засідання і одразу ж його закрила



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Дмитро Разумков достроково закрив вечірню Раду

Фракції мають намір провести нараду щодо законопроєкту №2178-10 про запуск ринку землі замість вечірнього засіданн

Верховна Рада відкрила вечірнє пленарне засідання і відразу ж його закрила. Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков.

У залі зареєструвалося 320 парламентаріїв.

«Вечірнє засідання Верховної Ради оголошую відкритим, у залі зареєструвалося 320 депутатів», - сказав він.

Після цього він оголосив про закриття засідання.

Спікер зазначив, що рішення про дострокове закриття було ухвалено на консультаціях із головами всіх фракцій.

Фракції мають намір провести нараду щодо законопроєкту №2178-10 про запуск ринку землі замість вечірнього засідання.

Наступне засідання відбудеться 18 грудня о 10:00.

Як повідомлялось, «Батьківщина» і «Опозиційна платформа» заблокували президію і трибуну Ради, після чого Рада достроково закрила ранкове пленарне засідання.

«Я не знаю, вони просто блокують трибуну, неможливо проводити засідання, фактично, у нас є достатньо голосів, щоб проводити засідання і працювати, вони не дають працювати. Я не знаю, може треба тоді звертатися до наших виборців, як вони зараз роблять - «тиск через вулицю». Потрібно нашим виборцям теж сказати «приходьте» і говорити депутатам інших фракцій, що не можна просто зупиняти роботу вищого законодавчого органу через те, що комусь чогось не хочеться», - сказав журналістам голова фракції «Слуга народу» в Верховній Раді Давид Арахамія в кулуарах парламенту.

Арахамія не виключає внесення змін до календарного плану роботи парламенту в частині додавання двох додаткових пленарних тижнів у грудні в разі зриву іншими фракціями пленарних засідань.

При цьому акції біля будівлі Ради і блокування іншими фракціями трибуни парламенту Арахамія пов'язує не з законопроєктом №2178-10 про запуск ринку землі, а з небажанням інших політичних сил розглядати законодавчі ініціативи, що поліпшують політичні позиції партії «Слуга народу».

«Це ніяк не пов'язано ні з якою землею. Те, що зараз відбувається там, це просто, на мою думку, спектакль для того, щоб зірвати сьогоднішнє засідання Верховної Ради», - зазначив парламентарій.

Зазначимо, раніше правоохоронці розігнали протестувальників біля будівлі Верховної Ради. Близько 3 тис. активістів протестували біля Ради проти відкриття ринку землі та введення адміністративної відповідальності за дискримінацію.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.