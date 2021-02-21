12 українських компаній купили «зелену» енергію за ціною 1,53 грн за кВт-год

Державне підприємство «Гарантований покупець» успішно продало весь об’єм «зеленої» електроенергії

Державне підприємство «Гарантований покупець» 18 лютого 2021 року успішно продало 12 компаніям весь об’єм «зеленої» електроенергії, виставленої на аукціоні. Як повідомляє прес-служба, підприємство запропонувало покупцям понад 131 тисячу МВт-год базового та денного навантаження для окремих годин доби, оскільки обсяги «зеленої» енергії залежать від погодних умов.

Середньозважена ціна реалізованої продукції склала 1537 грн/МВт-год, або 1,54 грн за кВт-год.

Нагадаємо, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, проте цього не сталося. Станом на середину лютого виплачено тільки 3 мільярди гривень «старого» боргу. Крім того, інвестори на бачать ніяких рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року. На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 року меморандум, а також максимально наблизити момент запуску «зелених» аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з поновлюваних джерел.