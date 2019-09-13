У фракції «Слуга народу» почали з'являтися дисиденти?

Володимир Фесенко Глава Центру політичного аналізу «Пента»

Володимир Фесенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер варто очікувати на реакцію Банкової

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Машина голосований фракции «Слуга народа» стала давать сбои. На вечернем заседании - несколько проваленных голосований. По не самым важным вопросам. Тем не менее, это впервые и несколько раз. Поэтому неслучайно.

Не случайно и потому, что вслед за проваленными голосованиями были голосования результативные. Появилась группа «уклонистов», а может и «диссидентов». Что-то случилось внутри фракции, либо в отношениях между руководством страны и покровителями некоторых из депутатов «СН». И это сигнал либо на Банковую, либо руководству фракции.

Должна быть какая-то реакция. Вот будет хохма, если мы увидим в прямом эфире встречу Президента со своей фракцией, на которой он будет публично их воспитывать, а от самых провинившихся будет требовать сдать депутатский мандат.

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