У фракції «Слуга народу» почали з'являтися дисиденти?
Тепер варто очікувати на реакцію Банкової
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Машина голосований фракции «Слуга народа» стала давать сбои. На вечернем заседании - несколько проваленных голосований. По не самым важным вопросам. Тем не менее, это впервые и несколько раз. Поэтому неслучайно.
Не случайно и потому, что вслед за проваленными голосованиями были голосования результативные. Появилась группа «уклонистов», а может и «диссидентов». Что-то случилось внутри фракции, либо в отношениях между руководством страны и покровителями некоторых из депутатов «СН». И это сигнал либо на Банковую, либо руководству фракции.
Должна быть какая-то реакция. Вот будет хохма, если мы увидим в прямом эфире встречу Президента со своей фракцией, на которой он будет публично их воспитывать, а от самых провинившихся будет требовать сдать депутатский мандат.