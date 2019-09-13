У «Слузі народу» вирішили, що виганяти Геращенко з пленарних засідань недоречно



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Ірина Геращенко у своєму виступі під час засідання парламенту порівняла народних депутатів із «зеленими чоловічками», які захопили півострів Крим

За словами голови фракції «Слуга народу», наразі багато важливіших справ

У партії влади «Слуга народу» вважають, що Верховна Рада не буде розглядати питання відсторонення співголови фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко від п'яти пленарних засідань.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, інформує LIGA.net

«Ми розглянули на комітеті і прийняли рішення, але в зал, я думаю, зараз недоречно виносити. У нас багато важливіших справ», - сказав Арахамія.

За словами нардепа, це питання не можна було просто так залишити, оскільки воно викликало обурення серед депутатів «Слуги народу».

Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді позбавити Геращенко права участі в п'яти пленарних засіданнях парламенту за неетичні висловлювання.

Нагадаємо, 10 вересня Геращенко порівняла народних депутатів із «зеленими чоловічками», які захопили півострів Крим.

Сама Геращенко запевняє, що під час засідання не вживала жодних образливих висловлювань на адресу інших депутатів чи фракцій.

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