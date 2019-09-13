«Забрали гроші у місцевих громад»: в Україні повідомили про кінець децентралізації



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Голова Львівської облради: Органам Державної казначейської служби пішла письмова вказівка призупинити проведення видатків та не вводити платіжні доручення до картотеки неоплачених платіжних документів

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин заявив, що з місцевих бюджетів регіону в незаконний спосіб намагаються забрати 274 млн грн.

«Уряд таки забирає гроші у місцевих громад! Загалом в межах Україні органам Державної казначейської служби пішла письмова вказівка призупинити проведення видатків та не вводити платіжні доручення до картотеки неоплачених платіжних документів», – повідомив Ганущин у Facebook.

За його словами, мова йде про субвенцію на соціально-економічний розвиток у розмірі 5 млрд грн, яку з «помпою» передавали до місцевих бюджетів ще кілька днів тому.

Однак зараз за вказівкою Міністерства фінансів органам місцевого самоврядування натякають – «поверніть самі, бо й так видатки проводити не будемо».

«Пригадую менш діджиталізований час, коли діяли аналогічні вказівки. За Арбузова з Азаровим. Кожен день «маленькі януковичі» затверджували реєстр платіжок більше 500 тис. грн. І в телефонному режимі «відпускали»його в життя. Навіщо це новому прем‘єру і міністру фінансів?» – пише Ганущин.

Голова Львівської обласної ради наголосив, що схожа ситуація на сьогодні і з Державним фондом регіонального розвитку, який теж «завис».

«Закликаю всі місцеві ради та голів місцевих рад публічно висловлюватися з приводу таких незаконних дій службовців Мінфіну і Казначейства. Ініціюватиму зустріч Української асоціації районних рад та обласних рад з прем‘єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром фінансів Оксаною Маркаровою. Нехай дадуть публічні відповіді в чому справа і виправляють ситуацію!» – заявив Ганущин.

Він підкреслив, що дії Офісу президента України, а тепер вже й Кабінету міністрів позбавляють школи, лікарні, клуби, об‘єкти спорту права на ремонт і реконструкцію.