Тимошенко заплатить мільйони податків із компенсації, отриманої за політичні репресії



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Юлія Тимошенко та Сергія Власенко

«Якби ми пішли в суд, то виграли б ще більше», – впевнений Власенко

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко прокоментував історію з мільйонами, які вони з Юлією Тимошенко отримали в досудовому порядку від американської компанії. Деталі цієї історії Власенко повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Це – гроші за політичні репресії періоду 2011-2014 років, які сплачені резидентом США на стадії досудового врегулювання. Нам дорікають, що цієї інформації нема в судовому реєстрі, але її і не має там бути, бо це стадія досудового врегулювання», - пояснив соратник Тимошенко.

Політик підтвердив, що гроші були переказані за політичні репресії часів президентства Віктора Януковича.

«Згідно з законодавством США, ми маємо прямі застереження про це говорити. Сенс будь-якої угоди на досудовій стадії полягає в тому, що я приходжу до тебе і кажу, що маю претензію. Якщо ти мою претензію не задовільниш, я піду в суд і це буде публічний скандал», – зазначив депутат звідки взялась компенсація.

«При цьому є домовленість, аби не було публічних скандалів. Тож зрозуміло, чому ми не можемо сказати більше, ніж казали. Ця історія свідчить про дві речі: по-перше, переслідування Тимошенко носили відверто політичний характер, і, по-друге, що в США реально працює судова система і є верховенство права. Плачу податки зараз – близько 27 млн. грн. Тимошенко теж стільки платить. Причому я переконаний, що якби ми пішли в суд, то виграли б ще більше. Але це б зайняло набагато більше часу, значно більше ресурсів і нервів», – додав депутат.

Нагадаємо, що американська фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, яка готувала в 2012 році звіт для міністерства юстиції України у справі Юлії Тимошенко, виплатила їй і її адвокату, народному депутату Сергію Власенку, близько $11 млн в рамках досудового врегулювання.