Радбез ООН сьогодні проведене засідання через український закон про мову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рада безпеки ООН щодо українського мовного закону збереться 20 травня

Засідання буде проведено на вимогу Росії

Ради Безпеки ООН увечері 20 травня збереться на засідання, присвячене українському закону про мову. Його ініціювала Російська Федерація.

Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у Facebook.

Нагадаємо, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання щодо українського «мовного закону».

Як відомо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 14 травня підписав «мовний закон» - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.

16 травня закон про мову був офіційно опублікований у газеті «Голос України».

Він набуває чинності 16 липня, а деякі його норми - пізніше.