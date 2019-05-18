Клімкін відповів Росії на вимогу скликати Радбез ООН через закон про мову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

«З російською мовою у нас немає жодних проблем. Проблеми з тими у Росії, хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації», - заявив глав МЗС

Міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на ініціативу РФ скликати засідання Ради Безпеки ООН щодо українського закону про мову.

«Вчора Росія зробила запит на проведення засідання Ради Безпеки ООН через ухвалення Верховною Радою України закону про мову. Для нас відродження української мови - це питання не тільки гуманітарне і не тільки політичне. У нинішніх умовах це, перш за все, питання національної безпеки і нашого виживання як народу й держави», - написав Клімкін у Facebook.

На його переконання, Кремль свідомо «махлює» з поняттями «етнічний росіянин» і «російськомовна людина», ставлячи між ними знак рівності й присвоюючи собі право захищати їх навіть зі зброєю у руках. Саме під гаслами «захисту російськомовних» Росія окупувала в 2014-му Крим та Донбас і намагалася створити на нашій землі свою фейкову «Новоросію».

«А з російською у нас жодних проблем. В нас проблеми з тими у Росії, хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації», - підкреслив Клімкін.

Коментуючи ухвалення закону про мову, він наголосив, що з погляду міжнародної практики не відбулося нічого екстраординарного, і українська мова не отримала жодних особливих прав і привілеїв, які б могли викликати бодай найменші підозри щодо недемократичності чи шовінізму.

«Просто в Україні нарешті спромоглися ухвалити закон про державну мову, як того вже давно вимагала наша ж Конституція. Такі закони давно існують у багатьох демократичних державах, і наш на їхньому тлі виглядає цілком стандартно, адже він забезпечує українській мові такі ж права та можливості, які має державна мова в будь-якій цивілізований і благополучній країні», - написав Клімкін.

Нагадаємо, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання щодо українського «мовного закону».

Як відомо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 14 травня підписав «мовний закон» - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.

16 травня закон про мову був офіційно опублікований у газеті «Голос України».

Він набуває чинності 16 липня, а деякі його норми - пізніше.