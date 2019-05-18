США і Британія звинуватили Росію і режим Асада в атаках на лікарні в Сирії



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Одна із зруйнованих лікарень у Сирії

За останні три тижні щонайменше 18 лікарень на північному заході Сирії піддалися нападам

На засіданні Ради Безпеки ООН представники США і Британії поклали відповідальність на Росію за напад на Сирію. Про це повідомляє «Голос Америки».

«За останні три тижні щонайменше 18 лікарень на північному заході Сирії піддалися нападам. Авторами атак, імовірно, є урядові сили, що діють при підтримці Росії», - заявили представники західних держав на засіданні Ради Безпеки ООН.

Території в північно-західній частині Сирії формально перебувають під захистом російсько-турецької угоди, укладеної у вересні минулого року. Незважаючи на це, сили режиму Башара Асада, підтримувані російськими військами, почали наступ на останній оплот сирійських повстанців. В ООН кажуть, що в цій зоні перебувають близько 3 мільйонів мирних жителів.

«Оскільки нам відомо, що Росія і Сирія є єдиними країнами, які здійснюють авіаційні польоти в цій місцевості, то який висновок можна зробити... чи це були російські і сирійські ВПС?» - сказала на засіданні Радбезу ООН постпред Великобританії Карен Пірс.

Джонатан Коен, в.о. постпреда США в ООН, поклав відповідальність за проведення атак на лікарні на Росію і Сирію. Коен заявив, що його стривожив той факт, що кілька з лікарень, що піддалися бомбардуванням, перебували в спеціальному списку, який був створений ООН і Росією для того, щоб захистити ці установи від атак.

Провінція Ідліб на північному заході Сирії залишається останнім оплотом різних супротивників режиму Асада. Найбільш могутньої вважається джихадистське угруповання «Тахрір аль-Шам», яка в минулому мала назву «Фронт ан-Нусра» до 2016 року входила до складу «Аль-Каїди».

Як повідомлялося, авіація РФ продовжує бомбардування північно-західної частини Сирії.