  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    США і Британія звинуватили Росію і режим Асада в атаках на лікарні в Сирії

    • Розсилка
    <p>Одна із зруйнованих лікарень у Сирії</p> - США і Британія звинуватили Росію і режим Асада в атаках на лікарні в Сирії

    Одна із зруйнованих лікарень у Сирії

    За останні три тижні щонайменше 18 лікарень на північному заході Сирії піддалися нападам

    На засіданні Ради Безпеки ООН представники США і Британії поклали відповідальність на Росію за напад на Сирію. Про це повідомляє «Голос Америки».

    «За останні три тижні щонайменше 18 лікарень на північному заході Сирії піддалися нападам. Авторами атак, імовірно, є урядові сили, що діють при підтримці Росії», - заявили представники західних держав на засіданні Ради Безпеки ООН.

    Території в північно-західній частині Сирії формально перебувають під захистом російсько-турецької угоди, укладеної у вересні минулого року. Незважаючи на це, сили режиму Башара Асада, підтримувані російськими військами, почали наступ на останній оплот сирійських повстанців. В ООН кажуть, що в цій зоні перебувають близько 3 мільйонів мирних жителів.

    «Оскільки нам відомо, що Росія і Сирія є єдиними країнами, які здійснюють авіаційні польоти в цій місцевості, то який висновок можна зробити... чи це були російські і сирійські ВПС?» - сказала на засіданні Радбезу ООН постпред Великобританії Карен Пірс.

    Джонатан Коен, в.о. постпреда США в ООН, поклав відповідальність за проведення атак на лікарні на Росію і Сирію. Коен заявив, що його стривожив той факт, що кілька з лікарень, що піддалися бомбардуванням, перебували в спеціальному списку, який був створений ООН і Росією для того, щоб захистити ці установи від атак.

    Провінція Ідліб на північному заході Сирії залишається останнім оплотом різних супротивників режиму Асада. Найбільш могутньої вважається джихадистське угруповання «Тахрір аль-Шам», яка в минулому мала назву «Фронт ан-Нусра» до 2016 року входила до складу «Аль-Каїди».

    Як повідомлялося, авіація РФ продовжує бомбардування північно-західної частини Сирії.

    Читайте також
    Росія США Сирія авіація Башар Асад напад Велика Британія лікарня бомбардування Сирії Радбез ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ