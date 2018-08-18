«Радіо Свобода» прокоментувала зізнання на росТБ свого журналіста у шпигунстві



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Станіслав Асєєв

«Радіо Свобода» продовжує вимагати, щоб Станіслав Асєєв був негайно звільнений з-під варти

«Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа» заявляє, що вважає дуже сумнівним «зізнання» у шпигунстві блогера і журналіста Радіо Свобода Станіслава Асєєва, які показав в ефірі російський державний телеканал «Россия-24». Це може означати загострення в його справі.

«Ми ставимо під сумнів обставини цього так званого «зізнання». Ми не маємо жодного уявлення про те, коли, за яких обставин чи примусу воно було зроблене, – заявила речниця «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» Джоанна Левісон. – Ми продовжуємо вимагати, щоб Станіслав Асєєв був негайно звільнений з-під варти».

17 серпня телеканал «Россия-24» показав програму, в якій полонений журналіст Станіслав Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку. Бойовики вперше показали Асєєва з моменту затримання.

Журналіст Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше підконтрольне Росії угруповання «ДНР» визнало його затримання та звинуватило у шпигунстві на користь України. Він не потрапив на останній великий обмін у грудні 2017 року.

На початку липня 2018 року Асєєв, за інформацією, яку отримав його колишній однокурсник, народний депутат Єгор Фірсов, оголосив голодування.

Правозахисники висловлювали занепокоєння з приводу його місцезнаходження, і що під час його ув’язнення він піддавався погрозам і, можливо, катуванням. Міжнародним правозахисникам було відмовлено у доступі до нього.

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» повторила вимогу про звільнення утримуваного бойовиками в Донецьку журналіста і блогера, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва, а також висловила стурбованість намірами бойовиків звинуватити його в шпигунстві.

Звільнити Станіслава Асєєва вимагала також група Конгресу США з питань свободи преси.