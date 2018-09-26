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    Радниця мера Херсона Гандзюк записала перше відеозвернення

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    Катерина Гандзюк перенесла після нападу 11 операцій - Радниця мера Херсона Гандзюк записала перше відеозвернення
    Катерина Гандзюк перенесла після нападу 11 операцій

    Гандзюк нагадала, що за рік в Україні відбулося 40 нападів на активістів

    Радник мера Херсона, активістка Катерина Гандзюк записала перше відеозвернення в лікарні, де вона перебуває після нападу. Звернення опубліковано на сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?» в Facebook.

    «Так, я знаю, що виглядаю зараз погано. Але, принаймні, мене лікують. Мене лікують добре українські лікарі. І я точно я знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто», - говорить Гандзюк.

    Гандзюк відзначила, що поки не знає замовників нападу на себе, а також на інших громадських активістів в Україні.

    «Хто замовив всіх цих людей? Хто покриває замовників? Чому така кількість розслідувань саботується? Чому ми повинні терпіти, поки найактивніших з нас вбивають і калічать?», - запитує вона.

    Вона нагадала, що за рік в Україні відбулося 40 нападів на активістів, замовники жодного з яких не були названі.

    Напередодні стало відомо, що радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк, яка постраждала від нападу з кислотою, вважає всіх 5 підозрюваних, затриманих поліцією, причетними до нападу.

    Гандзюк перенесла вже 11 операцій з видалення змертвілих тканин та пересаджування шкіри.

    Як відомо, сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Це руки, частина спини, шиї, обличчя. Після первинної допомоги в херсонській лікарні потерпілу 1 серпня екстрено санітарним літаком транспортували до Києва.

    Наразі в замаху на життя Гандзюк підозрюється п'ять осіб. Усі вони учасники АТО, розвідники «Української добровольчої армії». Четверо з них визнали свою провину. П'ятий співучасник Сергій Торбін, на якого вказують інші підозрювані як на організатора замаху, заперечує свою причетність.


     

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