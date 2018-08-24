Радник Трампа побачив прогрес України на шляху до НАТО



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Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон

Болтон наголосив, що НАТО — «стабілізуюча оборонна сила», яка не допускає агресію та забезпечує мир і безпеку в Північноатлантичному регіоні

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що Україна демонструє прогрес на шляху до вступу в Північноатлантичний Альянс (НАТО).

Про це Болтон повідомив під час прес-конференції в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

«Адміністрація (президента США Джорджа — ред.) Буша в 2008 році запропонувала, аби для України та інших країн була прискорена програма щодо вступу до НАТО. Але з цим європейські колеги, на жаль, не погодилися. Але я думаю, що зараз наша адміністрація (президента Дональда Трампа — ред.) активно розглядає це питання, з огляду на інтереси України. Декілька кроків було зроблено, але багато залежить від України — яким чином Україна виконає умови, як політичні, так і військові. Але є прогрес», — сказав радник американського президента.

Також Болтон наголосив, що НАТО — «стабілізуюча оборонна сила», яка не допускає агресію та забезпечує мир і безпеку в Північноатлантичному регіоні.

Нагадаємо, 24 серпня канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до Грузії заявила, що Україна та Грузія — наступні кандидати на вступ у Євросоюз після країн Західних Балкан.

24 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що у вересні подасть законопроект, який має на меті закріплення в Конституції прагнення України приєднатися до ЄС та НАТО.

Раніше в НАТО підтримали прагнення України до вступу в Альянс. За результатами саміту НАТО члени Альянсу підтримали Україну та закликали Росію вивести війська з Донбасу.

10 березня НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта. Це означає, що Північноатлантичний альянс визнав прагнення України набути повноцінного членства в організації.

Порошенко заявляв, що Україна планує вступити до НАТО у найближчі 10 років.