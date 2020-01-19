  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Імпічмент Трампа: сенаторам заборонили приносити телефони на судовий розгляд

    • Розсилка
    Суд у справі імпічменту Дональда Трампа в Сенаті почнеться 21 січня - Імпічмент Трампа: сенаторам заборонили приносити телефони на судовий розгляд
    Суд у справі імпічменту Дональда Трампа в Сенаті почнеться 21 січня

    Сенаторам буде заборонено виступати з промовами та заносити до зали гаджети

    Під час засідання Сенату Сполучених Штатів Америки щодо розгляду справи імпічменту президента Дональда Трампа сенаторам буде заборонено виступати з промовами та заносити до зали гаджети, зокрема мобільні телефони.

    Про це повідомляє CNN.

    Відповідні правила озвучив лідер республіканців Сенату Мітч Макконнелл та лідер демократів Чак Шумер.

    У так званих «офіційних правилах етикету для судового розгляду» зазначено, що сенатори мають утриматись від виступів під час представлення справи.

    На думку деяких політиків, це буде важко, проте можливо.

    Нагадаємо, суд у справі імпічменту Дональда Трампа в Сенаті почнеться 21 січня.

    Як повідомлялося 19 грудня, Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампа. Тепер має відбутися судове розслідування в Сенаті, очолюваному республіканцями. Для зняття президента з посади потрібно дві третини голосів.

    Читайте також: Імпічмент Трампа: республіканці готові розпочати судовий процес
    суд США Дональд Трамп розслідування імпічмент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ