Імпічмент Трампа: сенаторам заборонили приносити телефони на судовий розгляд



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Суд у справі імпічменту Дональда Трампа в Сенаті почнеться 21 січня

Сенаторам буде заборонено виступати з промовами та заносити до зали гаджети

Під час засідання Сенату Сполучених Штатів Америки щодо розгляду справи імпічменту президента Дональда Трампа сенаторам буде заборонено виступати з промовами та заносити до зали гаджети, зокрема мобільні телефони.

Про це повідомляє CNN.

Відповідні правила озвучив лідер республіканців Сенату Мітч Макконнелл та лідер демократів Чак Шумер.

У так званих «офіційних правилах етикету для судового розгляду» зазначено, що сенатори мають утриматись від виступів під час представлення справи.

На думку деяких політиків, це буде важко, проте можливо.

Нагадаємо, суд у справі імпічменту Дональда Трампа в Сенаті почнеться 21 січня.

Як повідомлялося 19 грудня, Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампа. Тепер має відбутися судове розслідування в Сенаті, очолюваному республіканцями. Для зняття президента з посади потрібно дві третини голосів.