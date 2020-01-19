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    Трамп відкидає звинувачення за обома статтями імпічменту

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    Трамп відкидає звинувачення за обома статтями імпічменту<br /><br /> - Трамп відкидає звинувачення за обома статтями імпічменту
    Трамп відкидає звинувачення за обома статтями імпічменту

    Фото: Reuters

    Представники Демократичної партії США передали в сенат докладне обґрунтування імпічменту Трампа.

    Президент США Дональд Трамп «категорично і однозначно» заперечує звинувачення за двома статтями імпічменту.

    Про це йдеться в офіційній відповіді з боку захисту американського лідера.

    «Президент Трамп категорично і однозначно заперечує кожне зі звинувачень в обох статтях імпічменту», - йдеться в документі.

    Раніше представники Демократичної партії США передали в сенат докладне обґрунтування імпічменту Трампа.

    «Президент Дональд Трамп використовував офіційні повноваження для тиску на іноземний уряд, щоб втрутитися у вибори в США заради власних особистих політичних вигод. Потім він спробував приховати цей задум, перешкодивши Конгресу розслідувати його порушення», - зазначено в заяві.

    Також демократи підкреслюють, що імпічмент президенту в США відповідно до конституції дозволяється виносити в разі, коли лідер країни «здійснює такі серйозні зловживання владою».

    Автори звернення закликають Сенат скористатися цією можливістю, щоб захистити конституційну форму правління і президентські вибори в США в 2020 році. Також демократи заявляють, що Сенату варто «усунути загрозу, яку президент представляє для національної безпеки США».

    Нагадаємо, суд у справі імпічменту Дональда Трампа в Сенаті почнеться 21 січня.

    Як повідомлялося 19 грудня, Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампа. Тепер має відбутися судове розслідування в Сенаті, очолюваному республіканцями. Для зняття президента з посади потрібно дві третини голосів.

    Читайте також: Імпічмент Трампа: республіканці готові розпочати судовий процес
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