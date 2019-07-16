Радник Зеленського анонсував ліквідацію Мінінформполітики



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Микита Потураєв Фото: facebook.com nikita.poturaev

Зараз в команді Зеленського обговорюють можливості зміни квотного принципу формування Нацради

Радник президента України Микита Потураєв анонсував ліквідацію Міністерства інформаційної політики, а Національна рада з питань телебачення і радіомовлення хочуть об’єднати з Державним комітетом телебачення і радіомовлення.

Він зазначив, що комітет потрібно зміцнити фінансово, а регулятору забезпечити незалежність.

«Міністерство інформаційної політики ми плануємо перезавантажити в нуль», – сказав він.

Потураєв повідомив, що в планах президентської команди – об’єднання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (незалежний регуляторний орган) і Державного комітету телебачення і радіомовлення (орган виконавчої влади). Зазначимо, що обидва ці органи передбачені Конституцією України.

«У нас є ідея об'єднання Держкомтелерадіо та Нацради. Тому що в Держкомтелерадіо мало господарських функцій. Треба зміцнити в тому числі і фінансово, особовий склад. Також ми маємо забезпечити незалежність регулятора», – сказав він.

За його словами, зараз у команді президента обговорюють різні можливості зміни квотного принципу формування Нацради. Зокрема, по троє членів регулятора можуть призначати президент, парламент і Кабмін. Однак остаточне рішення ще не узгоджено. Сам Потураєв квотного принципу не підтримує. На його думку, членів оновленого регулятора мають вибирати за принципами, за якими формується Національне антикорупційне бюро та Вищий антикорупційний суд.

Потураєв додав, що в оновленого регулятора мають бути розширені функції.

На запитання, яким чином планується об'єднати Нацраду і Держкомтелерадіо, пан Потураєв відповів, що шляхом змін до Конституції. При цьому, на думку пана Потураєва, регулятор має залишатись конституційним органом.

Джерело: Детектор медіа