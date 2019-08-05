Радник Зеленського Федоров проти зняття заборони з «Вконтакте» й «Однокласників»



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Михайло Федоров Фото: president.gov.ua

Михайло Федоров вважає, що по закінченню терміну санкцій вони мають бути продовжені проти цих ресурсів

Позаштатний радник президента Володимира Зеленського Михайло Федоров вважає, що Україна не має знімати заборону з російських соціальних мереж «Вконтакте» й «Однокласники». Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

«Можу сказати свою особисту думку. Я б не рекомендував знімати блок з «Однокласників» і «Вконтакте», тому що не бачу в цьому доцільності. Там досить багато контенту, який негативно впливає на українців», - сказав він.

Федоров вважає, що по закінченню терміну санкцій вони мають бути продовжені проти цих ресурсів.

«Я б рекомендував (продовжити санкції). На жаль, «Вконтакте» стало спецоперацією Росії проти України. Після відходу Павла Дурова це очевидно», - сказав він.

Зазначимо, що Зеленський, у свою чергу, вважає безрезультатною заборону в Україні «Вконтакте» й «Однокласники».

Як повідомлялось, радник Зеленського Михайло Федоров також заявив, що Міністерство інформаційної політики необхідно трансформувати у відомство, що відповідає за розвиток цифрових технологій.