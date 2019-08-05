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    Радник Зеленського Федоров проти зняття заборони з «Вконтакте» й «Однокласників»

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    Михайло Федоров - Радник Зеленського Федоров проти зняття заборони з «Вконтакте» й «Однокласників»
    Михайло Федоров
    Фото: president.gov.ua

    Михайло Федоров вважає, що по закінченню терміну санкцій вони мають бути продовжені проти цих ресурсів

    Позаштатний радник президента Володимира Зеленського Михайло Федоров вважає, що Україна не має знімати заборону з російських соціальних мереж «Вконтакте» й «Однокласники». Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

    «Можу сказати свою особисту думку. Я б не рекомендував знімати блок з «Однокласників» і «Вконтакте», тому що не бачу в цьому доцільності. Там досить багато контенту, який негативно впливає на українців», - сказав він.

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    Федоров вважає, що по закінченню терміну санкцій вони мають бути продовжені проти цих ресурсів.

    «Я б рекомендував (продовжити санкції). На жаль, «Вконтакте» стало спецоперацією Росії проти України. Після відходу Павла Дурова це очевидно», - сказав він.

    Зазначимо, що Зеленський, у свою чергу, вважає безрезультатною заборону в Україні «Вконтакте» й «Однокласники».

    Як повідомлялось, радник Зеленського Михайло Федоров також заявив, що Міністерство інформаційної політики необхідно трансформувати у відомство, що відповідає за розвиток цифрових технологій. 

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