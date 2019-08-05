У Зеленського хочуть трансформувати Мінінформ в IT-міністерство



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«IT-міністерство» звучить, звичайно, некоректно, мені більше подобається «міністерство цифрових трансформацій», - Федоров

За словами Федорова, керівника трансформованого міністерства ще не обрали

Радник президента Володимира Зеленського Михайло Федоров заявив, що Міністерство інформаційної політики необхідно трансформувати у відомство, що відповідає за розвиток цифрових технологій. Таку думку він висловив в інтерв'ю LIGA.net

«IT-міністерство» звучить, звичайно, некоректно. Мені більше подобається «міністерство цифрових трансформацій». Багато країн світу йдуть від цифрових міністерств. Я вважаю, що створювати нове міністерство не потрібно. Потрібно трансформувати якесь існуюче - наприклад, Міністерство інформаційної політики. І об'єднати в ньому всі необхідні організації, щоб реалізовувати цифрові трансформації», - сказав Федоров.

Він також висловив свою думку з приводу можливого майбутнього керівника IT-міністерства: «Зараз ви його (ім'я керівника - ред.) не почуєте. Різні варіанти розглядаються», - сказав радник президента.

Федоров уточнив, що впливає на політику діджіталізаціі в Україні. «Зараз немає органу, що формує політику у сфері діджіталізаціі. Це робить Секретаріат Кабміну. Це повна маячня, зайвий тромб в усій системі. Якщо хочеш винести якесь рішення на Кабмін, потрібно щоб Секретаріат підписав і виніс його. Тобто Держагентство з електронного управління ніяк не могло це зробити», - сказав він.