Російський авіаексперт Вадим Лукашевич: Росія не надала доказів передачі Україні ракети, якою збили рейс МН17



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Фото: ТСН Уламки ракети, якою було збито рейс МН17

Росія підтвердила, що ракета, якою було збито МН17, виготовлена в РФ

Заяви керівництва російського Міністерства оборони про передачу в 1986 році Україні ракети від «Бука», якою у 2014-му році було збито малазійський Boeing рейсу МН17 нічим документально не підтверджені. Про це на своїй сторінці у Facebook написав російський авіаексперт Вадим Лукашевич.

«Документального підтвердження передачі ракети в конкретну і названу в/ч немає, і всі подальші міркування про присутність ракети на Україні документально нічим не підтверджені», - написав Вадим Лукашевич.

Між тим Росія офіційно підтвердила версію офіційного слідства, що ракета, якою було збито малазійський пасажирський літак, була виготовлена на території РФ.

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ провело пресс-конференцію, на якій повідомило про те, що ракету, якою збили авіалайнер рейсу МН17, в грудні 1986 року нібито передали до військову частину 20152, а саме до зенітно-ракетної бригади в Тернопільській області Української СРСР. Про це заявив начальник головного ракетно-артилерійського управління Міністерстві оборони РФ генерал-лейтенант Микола Паршин.

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