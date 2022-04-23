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    Кулеба про обстріл Одеси: Росія має бути визнана спонсором тероризму

    Уламки ракети, що влучила сьогодні в Одесу&nbsp; &nbsp; - Кулеба про обстріл Одеси: Росія має бути визнана спонсором тероризму
    Уламки ракети, що влучила сьогодні в Одесу   
    Фото: t.me/oleksiihoncharenko/

    Міністр закордонних справ прокоментував влучання ракет у житлові квартали

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає сьогоднішні ракетні обстріли Одеси підставою для оголошення Росії спонсором тероризму. Відповідне повідомлення урядовець розмістив у Twitter.

    «Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму і поводитися з нею відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проєктів», - написав Дмитро Кулеба.

    На думку міністра, людству потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які вражають мирні міста ракетами.

    Нагаджаємо, що сьогодні, 23 квітня, літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі чотири ракети, що призвело до пожежі висотного будинку.

    За даними нардепа Олексія Гончаренка, внаслідок удару загинули три особи.

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    Теги: росія окупанти міністр Одеса війна обстріл Україна ракета Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Кулеба про обстріл Одеси: Росія має бути визнана спонсором тероризму