Кулеба про обстріл Одеси: Росія має бути визнана спонсором тероризму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає сьогоднішні ракетні обстріли Одеси підставою для оголошення Росії спонсором тероризму. Відповідне повідомлення урядовець розмістив у Twitter.

«Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму і поводитися з нею відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проєктів», - написав Дмитро Кулеба.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles.