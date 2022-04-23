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    Події в Україні

    Рашисти знову обстріляли Харків, є поранені

    Окупанти гатять по житлових будинках Харкова - Рашисти знову обстріляли Харків, є поранені
    Окупанти гатять по житлових будинках Харкова

    Окупанти майже безперервно обстрілюють житлові масиви Харкова

    Сьогодні, 23 квітня, російські окупанти знову обстріляли Харків. Про це повідомляє «Суспільне».

    Внаслідок обстрілу є поранені в Харкові та в Чугуївському районі області.

    За даними директора Центру екстреної меддопомоги Віктора Забашти, у Харкові четверо людей поранено, у Чугуївському районі – двоє поранених.

    Як повідомлялося, за добу 22 квітня російські окупанти здійснили 56 обстрілів Харківської області.

    Унаслідок обстрілів російськими окупантами по області постраждали 19 мирних жителів, з них семеро - у м. Харків. Двоє людей загинули.

    Водночас Збройні сили України здійснили успішний контрнаступ та звільнили ще три села на Харківщині.

    Обласна влада вважає Харків достатньо захищеним, але не поділяє легковажності деяких містян.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти знову обстріляли Харків, є поранені