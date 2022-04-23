Рашисти знову обстріляли Харків, є поранені
Окупанти майже безперервно обстрілюють житлові масиви Харкова
Сьогодні, 23 квітня, російські окупанти знову обстріляли Харків. Про це повідомляє «Суспільне».
Внаслідок обстрілу є поранені в Харкові та в Чугуївському районі області.
За даними директора Центру екстреної меддопомоги Віктора Забашти, у Харкові четверо людей поранено, у Чугуївському районі – двоє поранених.
Як повідомлялося, за добу 22 квітня російські окупанти здійснили 56 обстрілів Харківської області.
Унаслідок обстрілів російськими окупантами по області постраждали 19 мирних жителів, з них семеро - у м. Харків. Двоє людей загинули.
Водночас Збройні сили України здійснили успішний контрнаступ та звільнили ще три села на Харківщині.
Обласна влада вважає Харків достатньо захищеним, але не поділяє легковажності деяких містян.