Ранковий туман та місцями опади: прогноз погоди в Україні на 21 лютого



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У Києві сьогодні без істотних опадів, вранці туман, температура вдень 4-6° тепла Фото: Главком

Сьогодні лише у західних та південно-східних областях вдень невеликий дощ, місцями з мокрим снігом

В Україні у п’ятниц, 21 лютого, опади ймовірні лише у західних та південно-східних областях, вночі та вранці очікується туман, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргірдрометцентру.

«Без істотних опадів, лише у західних та південно-східних областях вдень невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці в більшості областей туман. На сході країни та у Карпатському регіоні вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», - зазначається у повідомленні.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла. В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий сніг; температура протягом доби 3-8° морозу», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні без істотних опадів, вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.