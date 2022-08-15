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Рашисти готують референдум про приєднання «ДНР» − британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти готують референдум про приєднання «ДНР» − британська розвідка
фото ілюстративне

Росія збирається провести голосування на Донеччині після повної окупації

Росія перебуває на стадії планування проведення референдуму про приєднання «ДНР», хоча незрозуміло, чи вже є остаточне рішення щодо голосування. Про це йдеться у повідомленні міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

«11 серпня 2022 року російські ЗМІ повідомили, що глава так званої «Донецької народної республіки» Денис Пушилін заявив, що дата референдуму щодо входження ДНР до складу Росії буде оголошена після «повного звільнення» ДНР. Раніше, у червні 2022 року, журналісти-розслідувачі опублікували докази стратегії планування ДНР щодо проведення такого референдуму та забезпечення принаймні 70% голосів за приєднання до Росії», − йдеться у повідомленні.

Окрім того, у відомстві зазначають, що Кремль може розцінити провал військових у захопленні всієї Донецької області як невдачу в досягненні своїх максималістських цілей в Україні.

Нагадаємо, один із мобілізованих мешканців «ДНР» у автобусі розповів про ставлення росіян до мешканців окупованих територій. Відеозапис із зізнанням бойовика з’явився у соцмережах. Чоловік у військовій формі заявив у розмові з іншим пасажиром, що командування ставиться до мобілізованих на окупованих територіях чоловіків як до витратного матеріалу. Також повідомлялося, що для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території окупованих Донецької та Луганської областей розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, у непридатних для проходження служби та тих, які мали «відстрочку».

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Теги: війна «ДНР» референдум Донеччина

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