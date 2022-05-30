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    Кримінал

    З’явилося відео з місця вибуху у Мелітополі

    Вибуховий пристрій було закладено в люку - З’явилося відео з місця вибуху у Мелітополі
    Вибуховий пристрій було закладено в люку
    фото: РІА Мелітополь

    Автомобіль повністю знищений, а постраждалі – сім'я колаборантів

    Як відомо, 30 травня, вранці стався вибух у Мелітополі біля будівлі, що належить призначеному росіянами «губернатору» Запорізької області Євгену Балицькому. Згодом міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що вибух може бути наслідком зачисток російських військових, які намагаються позбутися неугодних колаборантів або роботою груп опору на окупованій території.

    За даними «РІА Мелітополь», вибуховий пристрій було закладено в люку. А вибух стався, коли автомобіль проїжджав повз.

    «Автомобіль повністю знищений. Постраждалі – сім'я колаборантів. Їх імена окупанти не розголошують», – пише видання.

    Відомо, що у жінки поранення грудей, у чоловіка множинні осколкові поранення тулуба та переломи обох ніг.

    Як відомо, Мелітополь перебуває у тимчасовій окупації з кінця лютого.

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    Теги: вибух росія окупанти теракт СБУ війна автомобіль Україна Запорізька область окупація #stoprussia Іван Федоров
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    З’явилося відео з місця вибуху у Мелітополі