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  4. Окупанти змародерили у Маріуполі вцілілі тролейбуси, їх передадуть у Донецьк
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    Події в Україні

    Окупанти змародерили у Маріуполі вцілілі тролейбуси, їх передадуть у Донецьк

    Тролейбуси планують запустити в окупованому Донецьку на початку червня - Окупанти змародерили у Маріуполі вцілілі тролейбуси, їх передадуть у Донецьк
    Тролейбуси планують запустити в окупованому Донецьку на початку червня
    фото: Маріупольська міська рада

    Тролейбуси перефарбовують у кольори провладної партії РФ «Єдина Росія» перед відправкою у Донецьк

    Російські окупанти знайшли у розбомбленому Маріуполі 7 вцілілих тролейбусів та планують відправити їх у Донецьк. Про це поінформував радник мера Петро Андрющенко.

    За його словами, очікується, що у Донецьку ці тролейбуси запустять на початку червня.

    «Окупанти знайшли 7 вцілілих тролейбусів в приміщенні Маріупольського тролейбусно-трамвайного управління. Тролейбуси зазнали долю медичного обладнання – поїхали обслуговувати Донецьк. Наразі їх перефарбовують в кольори «Єдиної Росії» і планують запустити на початку червня.

    Росіяни та наші колишні співгромадяни з так званої «ДНР» – єдина в своєму пориві до мародерства нація. Знищення. Руйнування. Та мародерство. Ціною в 22 тисячі маріупольців і сотні тисяч скалічених життів», – написав Андрющенко.

    Нагадаємо, раніше влада Маріуполя показала масові поховання убитих рашистами цивільних. Всього з середини квітня окупанти поховали в братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців. Кількість загиблих серед мирних жителів Маріуполя внаслідок російської агресії наразі оцінюється у 22 тисячі.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Донецьк Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти змародерили у Маріуполі вцілілі тролейбуси, їх передадуть у Донецьк