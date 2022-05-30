Окупанти змародерили у Маріуполі вцілілі тролейбуси, їх передадуть у Донецьк

Тролейбуси планують запустити в окупованому Донецьку на початку червня

Тролейбуси перефарбовують у кольори провладної партії РФ «Єдина Росія» перед відправкою у Донецьк

Російські окупанти знайшли у розбомбленому Маріуполі 7 вцілілих тролейбусів та планують відправити їх у Донецьк. Про це поінформував радник мера Петро Андрющенко.

За його словами, очікується, що у Донецьку ці тролейбуси запустять на початку червня.

«Окупанти знайшли 7 вцілілих тролейбусів в приміщенні Маріупольського тролейбусно-трамвайного управління. Тролейбуси зазнали долю медичного обладнання – поїхали обслуговувати Донецьк. Наразі їх перефарбовують в кольори «Єдиної Росії» і планують запустити на початку червня.

Росіяни та наші колишні співгромадяни з так званої «ДНР» – єдина в своєму пориві до мародерства нація. Знищення. Руйнування. Та мародерство. Ціною в 22 тисячі маріупольців і сотні тисяч скалічених життів», – написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше влада Маріуполя показала масові поховання убитих рашистами цивільних. Всього з середини квітня окупанти поховали в братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців. Кількість загиблих серед мирних жителів Маріуполя внаслідок російської агресії наразі оцінюється у 22 тисячі.