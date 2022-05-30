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    Кримінал

    Як кадирівці воюють із соснами на Луганщині. СБУ оприлюднила цікаве відео

    Замість боїв з українськими захисниками, ці &laquo;піхотинці Путіна&raquo; героїчно воюють з&hellip; соснами у лісах Луганщини - Як кадирівці воюють із соснами на Луганщині. СБУ оприлюднила цікаве відео
    Замість боїв з українськими захисниками, ці «піхотинці Путіна» героїчно воюють з… соснами у лісах Луганщини
    скріншот з відео

    «Тіктокери» Кадирова полюбляють записувати фейкове відео про свої «перемоги»

    Служба безпеки отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну. Відео виявилося дуже цікавим, адже із його вмісту, зокрема, стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають «тік-ток військами».

    «Замість боїв з українськими захисниками, ці «піхотинці Путіна» героїчно воюють з… соснами у лісах Луганщини. І знаєте скільки дублів із пострілами РПГ потрібно зробити, щоб вийшли «яскравий» ролик і «масштабна» битва? Подивіться самі. 20 секунд у «тік-ток» – і ти майже виграв війну в трьох соснах», – повідомляє СБУ.

    Раніше розвідка оприлюднила імена та адреси 2,5 тис. кадировців, які звірствували в Україні.

    Також повідомлялося, що управління окупованим Маріуполем хочуть віддати кадировцям.

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    Теги: росія окупанти СБУ шахрайство Луганщина війна путін Рамзан Кадиров Україна окупація #stoprussia
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    Як кадирівці воюють із соснами на Луганщині. СБУ оприлюднила цікаве відео