Рашисти вбили білоруса з позивним «Ганс» на війні в Україні
Воїн воював за Україну з 2015 року
На війні в Україні загинув ще один білорус з позивним «Ганс». Про це повідомляє телеграм-канал «Беларускі Гаюн».
Відомо, що «Ганс» приїхав воювати за Україну ще 2015 року. З недавнього часу він воював у 24-й механізованій бригаді Збройних сил України.
Крім цього, у телеграм-каналі «Беларускі Гаюн» додали, що президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України старшому сержанту білорусу Олексію Скоблі (посмертно).Скобля загинув, прикриваючи бійців під Києвом.
Як відомо, в Україні триває 49-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.