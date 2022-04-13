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    Рашисти вбили білоруса з позивним «Ганс» на війні в Україні

    Булорус&nbsp;воював у 24-й механізованій бригаді Збройних сил України - Рашисти вбили білоруса з позивним «Ганс» на війні в Україні
    Булорус воював у 24-й механізованій бригаді Збройних сил України
    фото з відкритих джерел

    Воїн воював за Україну з 2015 року

    На війні в Україні загинув ще один білорус з позивним «Ганс». Про це повідомляє телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

    Відомо, що «Ганс» приїхав воювати за Україну ще 2015 року. З недавнього часу він воював у 24-й механізованій бригаді Збройних сил України.

    Крім цього, у телеграм-каналі «Беларускі Гаюн» додали, що президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України старшому сержанту білорусу Олексію Скоблі (посмертно).Скобля загинув, прикриваючи бійців під Києвом.

    Як відомо, в Україні триває 49-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти вбили білоруса з позивним «Ганс» на війні в Україні