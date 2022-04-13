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    Естонки провели емоційну акцію на підтримку зґвалтованих окупантами українок (фото)

    Закривавлені тіла та пакети на голові: естонки провели акцію під посольство Росії - Естонки провели емоційну акцію на підтримку зґвалтованих окупантами українок (фото)
    Закривавлені тіла та пакети на голові: естонки провели акцію під посольство Росії
    фото: err.ee

    Близько 20 жінок зібралися перед посольством Росії, щоб привернути увагу до насильства російських солдатів

    У столиці Естонії, Таллінні, третій день поспіль жінки виходять до посольства РФ на знак протесту проти масових зґвалтувань українок російськими солдатами-терористами. Про повідомляє місце видання.

    Близько 20 жінок зібралися перед посольством Росії, щоб привернути увагу до насильства російських солдатів проти українських жінок і дітей. Жінки з пакетами на голові, зав’язаними руками та закривавленим тілом вишикувалися в ряд перед будівлею посольства.

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    Естонки провели емоційну акцію на підтримку зґвалтованих окупантами українок (фото)
    Естонки провели емоційну акцію на підтримку зґвалтованих окупантами українок (фото)
    Естонки провели емоційну акцію на підтримку зґвалтованих окупантами українок (фото)
    Естонки провели емоційну акцію на підтримку зґвалтованих окупантами українок (фото)
    Естонки провели емоційну акцію на підтримку зґвалтованих окупантами українок (фото)
    Естонки провели емоційну акцію на підтримку зґвалтованих окупантами українок (фото)
    Естонки провели емоційну акцію на підтримку зґвалтованих окупантами українок (фото)
    Естонки провели емоційну акцію на підтримку зґвалтованих окупантами українок (фото)
    Естонки провели емоційну акцію на підтримку зґвалтованих окупантами українок (фото)

    Організатори акції хотіли передати наступне: «Російські солдати ґвалтують і вбивають невинних жінок і дітей в Україні. Люди, які підтримують цю війну, тим самим підтримують військові злочини, кричущі звірства і самі є співучасниками цих дій. Це наше послання прихильникам путінського режиму (в Росії, Естонії та інших країнах)», – зазначає видання Естонії.

    Як раніше повідомлялося, дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.

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    Теги: росія окупанти війна Естонія Україна зґвалтування окупація #stoprussia
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    Естонки провели емоційну акцію на підтримку зґвалтованих окупантами українок (фото)