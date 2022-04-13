Естонки провели емоційну акцію на підтримку зґвалтованих окупантами українок (фото)

Закривавлені тіла та пакети на голові: естонки провели акцію під посольство Росії

Близько 20 жінок зібралися перед посольством Росії, щоб привернути увагу до насильства російських солдатів

У столиці Естонії, Таллінні, третій день поспіль жінки виходять до посольства РФ на знак протесту проти масових зґвалтувань українок російськими солдатами-терористами. Про повідомляє місце видання.

Близько 20 жінок зібралися перед посольством Росії, щоб привернути увагу до насильства російських солдатів проти українських жінок і дітей. Жінки з пакетами на голові, зав’язаними руками та закривавленим тілом вишикувалися в ряд перед будівлею посольства.

Організатори акції хотіли передати наступне: «Російські солдати ґвалтують і вбивають невинних жінок і дітей в Україні. Люди, які підтримують цю війну, тим самим підтримують військові злочини, кричущі звірства і самі є співучасниками цих дій. Це наше послання прихильникам путінського режиму (в Росії, Естонії та інших країнах)», – зазначає видання Естонії.

Як раніше повідомлялося, дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.