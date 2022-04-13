Росія «вправлятиме щелепу» українським дітям, які не знають «языка»

Кремль визнає крадіжку українських дітей і погрожує перевчати їх правильно говорити

Українські діти, яких силоміць вивезли з території України до Росії, матимуть проблеми через погане володіння російською мовою.

У мережу виклали відео з засідання Ради Федерацій РФ, де голова комітету з науки, освіти та культури, Лілія Гумерова бідкалася, що «не всі діти «зі звільнених територій Донбасу» володіють російською мовою на достатньому рівні».

Тепер їх перевчатимуть.

«У літній період буде організовано курси. До них залучатимуть студентів, старшокласників та вихователів», − заявила чиновниця.

Нагадаємо, за минулу добу окупаційні війська нанесли приблизно 53 ударів із артилерії та РСЗВ. На жаль, за добу по області унаслідок обстрілів окупантів постраждали 22 мирних жителів, з них – 3 дітей. Загинули – 7 людей. Дворічний хлопчик, який отримав поранення від обстрілів кілька днів тому, помер у лікарні. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.